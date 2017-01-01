США готовят "переходный план" для Сирии с Асадом-президентом

В США разрабатывают план "политического переходного периода" для Сирии, который не предусматривает отставку Башара Асада.

Администрация президента США начала разработку плана "политического переходного периода" для Сирии, который не предусматривает отставку Башара Асада с поста президента страны. Об этом со ссылкой на три источника, знакомых с документами, сообщило во вторник, 16 октября, NBC.

В то же время в Вашингтоне, по данным издания, готовят пакет санкций против российских и иранских компаний, работающих над восстановлением Сирии.

Отмечается, что США также намерены прекратить программы предоставления финансовой и другой помощи восстановлению тех районов Сирии, в которых присутствуют войска Ирана и РФ.

По данным журналистов, главной целью новой американской стратегии является устранение сил Ирана и его союзников из Сирии для предотвращения всплеска открытого конфликта между государствами.

Как сообщается, США будут продолжать уничтожать оставшиеся оплоты террористов ИГИЛ и разработают план политического переходного периода, который не предусматривает отставку сирийского президента Асада.

Ранее США пригрозили властям Сирии жесткими международными санкциями за отказ работать над проектом новой конституции страны. Санкции могут быть введены даже без соответствующего одобрения Совета безопасности ООН.

Также сообщалось, что США останутся в Сирии до тех пор, пока там сохраняет военное присутствие Иран, однако роль Вашингтона не обязательно будет предусматривать присутствие военнослужащих.

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