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В Лондоне полиция взорвала подозрительный пакет возле парламента

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Лондонская полиция взорвала подозрительный предмет, обнаруженный в центре британской столицы у здания парламента.
Правоохранители в центре Лондона обезвредили подозрительный пакет
Правоохранители в центре Лондона обезвредили подозрительный пакет
Michael Fabricant / Twitter

В центре Лондона был обнаружен подозрительный предмет. Полиция взорвала обнаруженный сверток, передает в среду, 17 жотвня, Daily Mail.

Отмечено, что часть набережной Виктории предварительно была окружена, в том числе - у Вестминстерского моста. Перекрыты также подходы к Порткуллис-хаус, в котором находятся административные помещения британского парламента.

По данным издания, к зданию парламента прибыли полицейские, сотрудники пожарной службы и кареты скорой помощи.

В то же время более подробной информации происшествия пока не приводится.

Ранее во Львовской области возле базы отдыха 11 сентября обнаружили взрывной пакет военного назначения.

Также сообщалось, что в Германии полиция задержала подростка, который угрожал совершить нападение на школу и убить своих одноклассников.

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Теги: Британия, Лондон, угроза, пакет, полиция, взрыв, парламент, Великобритания, взрывчатка, подозрительный пакет
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Источник: korrespondent.net

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