На жизнь президента Гаити совершено покушение

В результате обстрела ранены трое сотрудников охраны главы государства, один из них в голову.

Президент Гаити Жовенель Моиз подвергся в среду, 17 октября, обстрелу во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, сообщает новостной портал Haiti Libr.

По его данным, президент серьезно не пострадал благодаря слаженным действиям своей охраны и был эвакуирован в безопасное место.

Стрельба началась во время возложения цветов к мемориалу в 09:30 по местному времени.

Портал сообщает, что в результате обстрела ранены трое сотрудников охраны главы государства, один из них в голову. Правоохранители занимаются поиском нападавшего.

Корреспондент.net , в августе во время военного парада в Каракасе Как сообщал, в августе во время военного парада в Каракасе произошла попытка покушения на президента Венесуэлы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

На Филарета было совершено покушение