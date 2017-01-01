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На жизнь президента Гаити совершено покушение

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В результате обстрела ранены трое сотрудников охраны главы государства, один из них в голову.
Совершено покушение на президента Гаити
Совершено покушение на президента Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз подвергся в среду, 17 октября, обстрелу во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, сообщает новостной портал Haiti Libr.

По его данным, президент серьезно не пострадал благодаря слаженным действиям своей охраны и был эвакуирован в безопасное место.

Стрельба началась во время возложения цветов к мемориалу в 09:30 по местному времени.

Портал сообщает, что в результате обстрела ранены трое сотрудников охраны главы государства, один из них в голову. Правоохранители занимаются поиском нападавшего.

Как сообщал Корреспондент.net, в августе во время военного парада в Каракасе произошла попытка покушения на президента Венесуэлы.
 
В причастности к организации инцидента подозревают 25 человек.

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На Филарета было совершено покушение

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Теги: президент, Гаити, обстрел, покушение
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Источник: korrespondent.net

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