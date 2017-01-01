Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Убийство журналистки: Подозреваемого привезли в Болгарию

Комментариев: 0
После Софии подозреваемого доставят в город Русе, где предъявят обвинение в изнасиловании и убийстве и возьмут под стражу.
Германия экстрадировала подозреваемого в убийстве болгарской журналистки
Германия экстрадировала подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

В среду, 17 октября, подозреваемый в убийстве журналистки Виктории Мариновой был доставлен в Болгарию. Об этом пишет БГНЕС.

Самолет, в котором находился подозреваемый Северин Красимиров, приземлился в аэропорту Софии.

В связи с прибытием мужчины в аэропорту были усилены меры безопасности, развернуты усиленные наряды полиции, жандармерии и судебной охраны.

Возле самого Красимирова на борту самолета находилась охрана.

Планируется, что после Софии подозреваемого доставят в город Русе, где предъявят обвинение в изнасиловании и убийстве и возьмут под стражу.

Напомним, журналистку-расследователя убили в городе Русе. Тело Мариновой нашли в парке.

Полиция Болгарии заявила о раскрытии убийства журналистки

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Болгария, журналист, убийство, изнасилование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь