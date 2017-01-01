Убийство журналистки: Подозреваемого привезли в Болгарию
В среду, 17 октября, подозреваемый в убийстве журналистки Виктории Мариновой был доставлен в Болгарию. Об этом пишет БГНЕС.
Самолет, в котором находился подозреваемый Северин Красимиров, приземлился в аэропорту Софии.
В связи с прибытием мужчины в аэропорту были усилены меры безопасности, развернуты усиленные наряды полиции, жандармерии и судебной охраны.
Возле самого Красимирова на борту самолета находилась охрана.
Планируется, что после Софии подозреваемого доставят в город Русе, где предъявят обвинение в изнасиловании и убийстве и возьмут под стражу.
Напомним, журналистку-расследователя убили в городе Русе. Тело Мариновой нашли в парке.
Полиция Болгарии заявила о раскрытии убийства журналистки
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