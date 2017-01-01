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Меркель рассказала о готовности соглашения по Brexit

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Достижение сделки по брекситу было бы в интересах как ЕС, так и Британии.
В ФРГ сообщили о готовности соглашения по брекситу
В ФРГ сообщили о готовности соглашения по брекситу

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, насколько готово соглашение между ЕС и Великобританией по брекситу. Об этом сообщает ТАСС.

"Я сегодня в правительственном заявлении уже сказала, что мы хотим хороших отношений с Великобританией и были бы рады, если бы соглашение уже было готово. Но готово оно только на 90%, и впереди еще есть работа", - сказала канцлер.

Она также добавила, что достижение сделки по брекситу было бы в интересах как ЕС, так и Британии.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск в своем обращении к лидерам ЕС призвал их быть готовыми к выходу Великобритании из союза без достижения сделки с Брюсселем.

Британия и Евросоюз договорились по Brexit

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Теги: ЕС, Британия, соглашение, Ангела Меркель, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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