В сторону США движется "караван мигрантов"

Мексиканское правительство направило еще 500 полицейских к своей границе с Гватемалой в ожидании их прибытия.

В сторону южной границы Соединенных Штатов движется "караван мигрантов", в составе которого насчитывается около 4 тысяч человек. Об этом сообщает NBC со ссылкой на документы правительства США.

"Караван мигрантов, бегущих из Гондураса, вырос до 4 тысяч человек. Мексиканское правительство направило еще 500 полицейских к своей границе с Гватемалой в ожидании их прибытия", - пишет телекомпания на своей странице в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter пригрозил властям Гватемалы, Гондураса и Сальвадора лишением финансовой помощи, если они не смогут разобраться с беспрепятственным пересечением своих границ в сторону Соединенных Штатов "караванов мигрантов", в составе которого также есть граждане этих стран.

Напомним, ранее в США разгорелся скандал из-за политики "нулевой толерантности", согласно которой нелегальным мигрантам при пересечении границы предъявляют обвинения, а их детей отправляют в специальные изоляторы.

Из-за растущего возмущения действиями властей, Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов.

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