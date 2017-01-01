Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Крушение Су-27: названо имя американского пилота

Комментариев: 0
Сет Неринг по прозвищу “Джетро” был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.
Названо имя американского пилота, погибшего в ходе учений "Чистое небо"
Названо имя американского пилота, погибшего в ходе учений "Чистое небо"
Hans Nichols

В результате аварии украинского самолета Су-27 в ходе учений “Чистое небо” погиб американский подполковник - пилот Сет Неринг по прозвищу “Джетро”. Об этом сообщают многочисленные американские СМИ, в частности корреспондент телеканала NBC при Пентагоне Хэнс Николс, передает сайт Голос Америки.

Американские медиа также сообщают и то, что в инциденте также погиб украинский полковник Иван Петренко.

Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

Напомним, истребитель Су-27УБ потерпел аварии 16 октября неподалеку города Бердичев. По данным очевидцев, самолет начал терять высоту, и пилоты отвели его от жилых домов. Жертв среди местных жителей нет.

По данным Генштаба, жертвами происшествия стали два пилота. В сообщении ведомства говорится, что погибли украинский и американский военные.

Появилось видео последнего взлета разбившегося Су-27

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, США, самолет, пилот, ВВС США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь