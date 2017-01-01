В Чили произошел крупный разлив нефти

Инцидент случился на юге Чили. Разлив нефти затронул территорию площадью около 6 тысяч квадратных метров.

В чилийском регионе Магальянес около 720 тысяч литров нефти попали в окружающую среду из-за утечки на предприятии аргентинской нефтегазовой компании YPF. Об этом в четверг, 18 октября, пишет ТАСС со ссылкой на чилийскую радиостанцию BioBio.

Отмечается, что разлив нефти затронул территорию площадью около 6 тыс. кв. м.

К месту разлива нефти также направились специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям региона, расположенного на юге Чили. Они оценят уровень загрязнения и решат, какие действия должны быть предприняты.

По оценкам властей, устранение последствий разлива может занять несколько недель.

Пока неизвестно, был ли нанесен ущерб местной флоре или фауне.

Ранее в море у берегов Индонезии пролилось и загорелось топливо. Погибли четыре человека.

Также сообщалось о взрыве на нефтехимическом заводе Pajaritos компании Pemex в мексиканском городе Коатсакоалькос штата Веракрус. Погибли 13 чеовек.

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