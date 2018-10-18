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Лавров: РФ не пустит корабли НАТО в Азовское море

Комментариев: 9
Договор России с Украиной требует обоюдного согласия стран для прохода военных кораблей в Азовское море, напомнил глава МИД РФ.
Сергей Лавров раскритиковал действия НАТО
Сергей Лавров раскритиковал действия НАТО
EPA/UPG

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает нереалистичным проведение учений кораблей Украины и НАТО в Азовском море. Об этом он сказал в интервьюфранцузским СМИ, сообщает Интерфакс в среду, 18 октября.

“Сейчас Украина хочет зазвать НАТОвские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море“, – сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и LeFigaro.

“Но они этого хотят, и им в этом активно потакают“, – добавил Лавров.

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Главы МИД РФ считает, что действия НАТО у российских границ носят провокационный характер.

“Накопление вооружений на наших границах, настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям, и, наверное, вооружениям других стран НАТО было легче выбирать наши границы – откровенно провокационные учения, не наши с Китаем посреди Сибири, а на Украине, в Грузии и в Черном море“, – заявил Лавров.

Напомним, на прошлой неделе Украина провела военные учения на побережье Азовского моря. В маневрах принимали участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения ВМС и Сухопутных войск.

Ранее украинские военные провели масштабные учения на Приазовье по отражению высадки морского десанта противника на побережье.

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Теги: Россия, Украина, НАТО, корабли, МИД РФ, Азовское море, Лавров, учения, сергей лавров, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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arahimary    18.10.2018, 11:43
Оценка:  +1
arahimary
Чет похожее уже где-то было.А, вспомнил-быренько сгоняете через речку и выгоните америкосов с нефтезавода.А те не допоняли и устроили карусель из самолета и пары вертушек.Да еще артой поддали.Короче-испугали вагнеровцы америкосов до жути......
Alex_Shadow    18.10.2018, 11:37
Оценка:  +3
Alex_Shadow
Руководство России сделало все возможное для того, чтобы Украина шла в НАТО и проводила совместные учения. Так почему это мега-стратеги отказываются теперь?
stepdumer    18.10.2018, 11:35
Оценка:  +2
stepdumer
договор
в голос проорал.
lusyika    18.10.2018, 11:30
Оценка:  +4
lusyika
У коняколікої особи запрацювала єдина ІЗВІЛІНА???????????????????????? Згадало про договор?????!!!!! Уйо*ище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
рекрас    18.10.2018, 11:25
Оценка:  +3
рекрас
это не тот ли договор, который недавно приостановили?
merks    18.10.2018, 11:20
Оценка:  +4
merks
А КИТАЙ у себя дома в Сибири.В учебниках в Китае так все время пишут.И Дальний Восток к рукам прибирают.
balashovka3    18.10.2018, 11:16
Оценка:  +7
balashovka3
ух-ты, про договора вспомнили)
СветБобра    18.10.2018, 11:00
Оценка:  +7
СветБобра
А що, хтось у россіі буде питати ? Кораблі НАТО будут заходити в Азовське море тоді,коли ім буде це потрібне.
VinsBad    18.10.2018, 10:40
Оценка:  +12
VinsBad
Шут гороховый)
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