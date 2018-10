Эрдоган уснул во время речи президента Молдовы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задремал на пресс-конференции во время выступления президента Молдовы Игоря Додона. Соответствующее видео опубликовал блогер Михаил Голуб в Twitter.

“Молдавский Додон усыпил Эрдогана на пресс-конференции“, - подписал он ролик.

Отмечается, что Эрдоган прибыл с визитом в Молдову 17 октября. По результатам встречи президенты подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве между странами.

#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk