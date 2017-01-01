Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Тасмании собаки растерзали 58 пингвинов

Комментариев: 0
Чиновники расследуют нападение собак на пингвинов.
Пингвины на Тасмании
Пингвины на Тасмании
иллюстративное фото

В Австралии чиновники расследуют нападение собак на пингвинов в Тасмании. 58 птиц найдены мертвыми на северном побережье австралийского острова, пишет Эспрессо со ссылкой на ВВС.

Читай также: Гигантская колония королевских пингвинов рекордно сократилась

Это уже вторая атака собак за последние месяцы на местных пингвинов. Власти заявили, что владельцы собак должны нести ответственность за своих домашних животных, и предупредили о больших штрафах.

“Мы хотели бы напомнить владельцам собак о необходимости взять на себя ответственность за своих животных, так как собаки за короткий промежуток времени могут нанести огромный вред колониям пингвинов“, - сообщил экологический департамент Тасмании.

Там также добавили, что все сообщения о причинении вреда дикой природе будут восприниматься “очень серьезно“, а также призывают предоставлять информацию о таких фактах. По словам местного эксперта по дикой природе, нападение на птиц произошло в начале этой недели, когда они вернулись в свои гнезда в сезон размножения.

Читай также: Императорские пингвины нашли камеру и сделали селфи

“Это будет иметь катастрофическое влияние на колонию. Размножение этих птиц займет много лет“, - сказал представитель организации BirdLife Tasmania Эрик Вохлер.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоопарке Лондона выходили "недовысиженного" пингвиненка. Малыша назвали Рэйнбоу (Радуга).

Поделись:
Теги: Австралия, Тасмания, пингвины, собаки, нападение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь