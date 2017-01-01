В Афганистане при взрыве пострадали пять военных из Чехии

В момент проезда военных мимо припаркованного автомобиля произошел взрыв. Один боец в тяжелом состоянии.

В афганской провинции Парван пять чешских военнослужащих были ранены в результате взрыва. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Чехии в среду, 17 октября.

Отмечается, что инцидент произошел вчера, когда военные патрулировали территорию вокруг авиабазы НАТО в городе Баграм. В момент проезда военных мимо припаркованного автомобиля произошел взрыв. В результате этого транспортное средство чешских военнослужащих перевернулось.

Четыре бойца получили легкие ранения. Пятый пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Военнослужащим на месте происшествия была оказана медицинская помощь, после чего их госпитализировали в госпиталь на базе в Баграме.

Напомним, 3 октября на востоке Афганистана потерпел крушение военно-транспортный самолет США C-130J Геркулес. В результате аварии погибли 11 человек, в том числе шесть американских военных и пять гражданских лиц, которые были сотрудниками миссии НАТО в Афганистане.

Напомним, в США предрекли скорый мир в Афганистане. Власти страны и движение Талибан могут вскоре заключить полноценный мирный договор. Об этом заявил командующий вооруженными силами в Афганистане генерал Джон Николсон.

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