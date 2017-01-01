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Италия не поддержит продление санкций против РФ

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Итальянский премьер обещает "сделать все", чтобы прекратить или избежать автоматизма в продлении санкций.
Маттео Сальвини
Маттео Сальвини
Правительство Италии не поддержит продление санкций Евросоюза в отношении России. Об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини во время визита в Москву, сообщает DW.
 

"Если нас попросят подтвердить (действие санкций - ред.), мы скажем нет", - заявил Сальвини.

Сальвини пообещал "сделать все", чтобы прекратить или по крайней мере избежать автоматизма в продлении действия санкций в отношении России, которые он назвал "капризом". В частности, он упрекнул ЕС, что тот ввел санкции в отношении России за "якобы нарушение против Украины", но при этом не предпринял никаких действий против Турции, которая оккупировала северную часть Кипра.

Ранее сообщалось, что на заседании Европейского совета в октябре Италия поднимет вопрос смягчения санкций против России. 

Отметим, в сентябре Совет ЕС продлил персональные санкции против России.

Ранее в России заявили, что не собираются обращать внимания на новые санкции ЕС и пообещали, что будут "развиваться своим путем".

Напомним, в июле Евросоюз ввел санкции из-за Керченского моста, а также продлил санкции против России до 31 января 2019 года. 

 

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Теги: Россия, ЕС, Италия, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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