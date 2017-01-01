Италия не поддержит продление санкций против РФ
"Если нас попросят подтвердить (действие санкций - ред.), мы скажем нет", - заявил Сальвини.
Сальвини пообещал "сделать все", чтобы прекратить или по крайней мере избежать автоматизма в продлении действия санкций в отношении России, которые он назвал "капризом". В частности, он упрекнул ЕС, что тот ввел санкции в отношении России за "якобы нарушение против Украины", но при этом не предпринял никаких действий против Турции, которая оккупировала северную часть Кипра.
Ранее сообщалось, что на заседании Европейского совета в октябре Италия поднимет вопрос смягчения санкций против России.
Отметим, в сентябре Совет ЕС продлил персональные санкции против России.
Ранее в России заявили, что не собираются обращать внимания на новые санкции ЕС и пообещали, что будут "развиваться своим путем".
Напомним, в июле Евросоюз ввел санкции из-за Керченского моста, а также продлил санкции против России до 31 января 2019 года.
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