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Бойкот Саудовской Аравии: министр финансов Франции отменил визит

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Министр от участия в инвестиционной конференции. Ле Мэр заявил, что власти Саудовской Аравии должна объяснить исчезновение Хашогги.
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр
AFP

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр присоединился к растущему списку министров и ведущих руководителей предприятий, отказавшихся от участия в инвестиционной конференции в Саудовской Аравии в ответ на исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Турции. Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 18 октября.

Ле Мэр заявил, что власти Саудовской Аравии должна объяснить исчезновение Хашогги.

Турецкие чиновники заявили, что считают, что Хашогги, колумнист Washington Post, который критиковал режим наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, был убит внутри консульства. Саудовская Аравия опровергает эти утверждения.

"Нет, я не собираюсь ехать туда. Эти заявления являются серьезными", - заявила Ле Мер.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что пересмотрит свои планы посетить инвестиционную конференцию в Эр-Рияде на следующей неделе.

До этого директор Международного валютного фонда Кристин Лагард решила не посещать инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии. 

 

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Теги: Саудовская Аравия, Франция, журналист, убийство, визит, министр
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Источник: korrespondent.net

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