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Трамп угрожает направить военных на границу с Мексикой

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Трамп готов направить военных и закрыть южную границу США, если Мексика не включится в решение проблемы с мигрантами.
Президент США Дональд Трамп угрожает закрыть южную границу США
Президент США Дональд Трамп угрожает закрыть южную границу США

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что направит военных на границу с Мексикой, если соседняя страна не остановит поток мигрантов, движущихся из Центральной Америки. Об этом он заявил в четверг, 18 октября, в своем Twitter.

В частности, американский лидер написал сразу несколько твиттов, обвиняя власть Сальвадора, Гватемалы и Гондураса в том, что они пропускают огромные караваны направляющихся в США мигрантов, не проверяя их. При этом он обрушился с критикой на Демократическую партию.

"Наблюдаю за атакой Гватемалы, Гондураса и Сальвадора на нашу страну, которую возглавляет наша Демократическая партия, выступающая за открытые границы и действующие слабые законы. Власти этих стран почти ничего не делают, чтобы остановить потоки людей, среди которых множество преступников, направляющихся в США через Мексику", - написал он в микроблоге.

В связи с этим Трамп пригрозил прекратить финансовую помощь указанным государствам, поскольку они "не контролируют собственное население". При этом глава США подчеркнул, что будет вынужден направить военных и закрыть южную границу Штатов, если Мексика не включится в решение проблемы.

Ранее сообщалось, что в сторону южной границы Соединенных Штатов движется "караван мигрантов", в составе которого насчитывается около четырех тысяч человек.

Напомним, накануне в США разгорелся скандал из-за политики "нулевой толерантности", согласно которой нелегальным мигрантам при пересечении границы предъявляют обвинения, а их детей отправляют в специальные изоляторы.

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Теги: Латинская Америка, США, Америка, граница, Мексика, военные, Трамп, мигранты, Дональд Трамп, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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