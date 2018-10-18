Путин о ядерной войне: Мы попадем в рай, а они просто сдохнут

Заявление президента РФ вызвало смех на заседании международного клуба Валдай.

По словам Путина, РФ якобы никогда не нанесет первый удар EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в ответ на такую атаку со стороны другого государства. Об этом она сказал на заседании международного клуба Валдай.

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“У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар“, - заявил Путин.

“Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют“, - сказал Путин, вызвав смех в зале.

Ранее, Путин заявил, что массовое убийство в керченском колледже - “результат глобализации“. Все, по его мнению, началось с “известных трагических событий в школах США“.

Напомним, 18 октября CNN опубликовало спутниковые снимки, согласно которым Россия проводит модернизацию военных бункеров для хранения ядерного оружия в Калининградской области.