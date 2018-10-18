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Путин о ядерной войне: Мы попадем в рай, а они просто сдохнут

Комментариев: 4
Заявление президента РФ вызвало смех на заседании международного клуба Валдай.
По словам Путина, РФ якобы никогда не нанесет первый удар
По словам Путина, РФ якобы никогда не нанесет первый удар
EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в ответ на такую атаку со стороны другого государства. Об этом она сказал на заседании международного клуба Валдай.

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“У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар“, - заявил Путин.

“Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют“, - сказал Путин, вызвав смех в зале.

Ранее, Путин заявил, что массовое убийство в керченском колледже - “результат глобализации“. Все, по его мнению, началось с “известных трагических событий в школах США“.

Напомним, 18 октября CNN опубликовало спутниковые снимки, согласно которым Россия проводит модернизацию военных бункеров для хранения ядерного оружия в Калининградской области.

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Теги: ядерная война, Россия, Путин
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Комментариев (5)
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wолк    18.10.2018, 18:18
Оценка:  -1
wолк
Снова страшилки для своей биомассы?
Курилы-Япония    18.10.2018, 18:15
Оценка:  0
Курилы-Япония
"она сказал"!
О чем думал автор?
Woodbrother    18.10.2018, 18:08
Оценка:  0
Woodbrother
Зря кремлевцы надеются на новый правительственный бункер в районе Южного Урала. Он не спасет . США не зря так красочно расписывали испытания своей новой гравитационной БЧ ядерного типа. Это что бы знали и помнили, что достанут и под землей.
VinsBad    18.10.2018, 18:06
Оценка:  +1
VinsBad
Капец. А они таки реально в той рашке все торкнутые)))
Woodbrother    18.10.2018, 18:09
Оценка:  +1
Woodbrother
Кто бывал на россии, тот это лично прочвуствовал. Крыша у всех там прохудилась и причем еще даже до падения совка.
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