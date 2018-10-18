Путин исключил превентивный ядерный удар

В случает агрессии россияне попадут в рай, а враги "просто сдохнут", заявил президент РФ.

Россия никогда не нанесет первой ядерный удар, заявил президент страны Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба Валдай в четверг, 18 октября.

По его словам, РФ "никогда не станет инициатором военных действий, в том числе и применением ядерного оружия", а проведет атаку только в случае предполагаемой агрессии, убедившись, что она имела место.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы - жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия ничего не боится, но готова применить ядерное оружие, если удостоверится, что потенциальный агрессор нанесет "ответно-встречный" удар по РФ.

"Мы вообще ничего не боимся. Когда твоя страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество, - с этим ничего никто не может поделать", - сказал Путин.

Как сообщалось, 15 октября Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерной и радиационной безопасности до 2025 года.

Ранее министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что ядерная угроза исходит от трех стран, а именно от России, в меньшей степени от Китая и КНДР.

Напомним, в феврале США опубликовали свою ядерную доктрину, в которой Россия и Китай были определены опасными противниками. По мнению Вашингтона, Москва и Пекин нарушили договоры о сокращении ядерного оружия.

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