Путин готов договариваться с новой властью Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и попытаться наладить отношения с новым руководством страны. Об этом он сказал в четверг, 18 октября, на заседании международного дискуссионного клуба Валдай, передает Украинская правда.
"Надо дождаться, когда закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы! Мы этого хотим!" - подчеркнул Путин.
Он также убежден, что в целом Украине плохо без дружбы с Россией.
"Россия, конечно, заинтересована в полноформатном возрождении отношений с Украиной", - отметил глава РФ.
Ранее в Оболонском районном суде Киева обнародовали текст письма бывшего президента Виктора Януковича главе РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины.
Также Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не нанесет первой ядерный удар.
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