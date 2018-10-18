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Путин готов договариваться с новой властью Украины

Комментариев: 8
Владимир Путин рассчитывает, что ему удастся с новым руководством Украины выстраивать отношения и о чем-то договариваться.
Путин готов договариваться с новой властью после выборов в Украине
Путин готов договариваться с новой властью после выборов в Украине
twitter.com/KremlinRussia

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и попытаться наладить отношения с новым руководством страны. Об этом он сказал в четверг, 18 октября, на заседании международного дискуссионного клуба Валдай, передает Украинская правда.

"Надо дождаться, когда закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы! Мы этого хотим!" - подчеркнул Путин.

Он также убежден, что в целом Украине плохо без дружбы с Россией.

"Россия, конечно, заинтересована в полноформатном возрождении отношений с Украиной", - отметил глава РФ.

Ранее в Оболонском районном суде Киева обнародовали текст письма бывшего президента Виктора Януковича главе РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины.

Также Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не нанесет первой ядерный удар.

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Теги: Россия, Выборы Президента Украины, Украина-Россия, Выборы, Путин, президент, отношения, международные отношения, РФ, Владимир Путин, украино-российские отношения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    18.10.2018, 21:00
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А чем ему не понравился соратник Януковича, основатель партии регионов Порошенко?
weightless    18.10.2018, 20:54
Оценка:  0
weightless
В принципе, киевская власть может договориться с новой кремлевской властью
при условии выплаты компенсаций и возврата оккупированных территорий
Громыхало    18.10.2018, 20:02
Оценка:  -12
Громыхало
Только с новой властью к нам в Украину придут и мир и прекращение геноцида.А кого не устроит перезагрузка власти,тому мы предложим маршрут:чемодан-вокзал-на все четыре стороны.
МышебратТулеевич    18.10.2018, 20:30
Оценка:  +9
МышебратТулеевич
и "мальчика в шортиках" распинать не будут? Гггггггггг
сергей11    18.10.2018, 20:34
Оценка:  +7
сергей11
И Крым вернётся.. Да, чудило?
upss1    18.10.2018, 19:56
Оценка:  +6
upss1
О месте в кремлевской стене договаривайся, чушка. Дохни уже, ботоксная кукла
сергей11    18.10.2018, 20:33
Оценка:  +3
сергей11
Ему нужно желать мгновенной смерти. Иначе в маразме он захочет потянуть за собой в могилу весь мир.
KIBARG    18.10.2018, 20:54
Оценка:  0
KIBARG
Ага, только если дружба будет на поставленных руським миром условиях
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