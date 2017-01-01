В России при учениях разбился самолет

Военно-учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду в Краснодарском крае. Двух его пилотов ищут в море.

В России военно-учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду в Краснодарском крае. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечено, что инцидент произошел около 17:00, когда самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Он потерпел крушение в районе населенного пункта Должанская, уточнили в российском Минобороны.

Там также добавили, что пилотов сейчас ищет поисково-спасательная группа.

Вместе с тем, по словам источника Интерфакса, на борту самолета находились два пилота, они катапультировались.

Как сообщают российские СМИ, летчики упали в море.

"Самолет упал в воду. Ведутся поисковые работы, летчиков пока не нашли. Летчики тоже в воду упали", - сказал собеседник ТАСС.

При этом другой источник агентства уточнил, что Л-39 упал в 1,5 км от берега.

Л-39 - чехословацкий учебно-тренировочный самолет, он состоит на вооружении более чем в 30 странах, в том числе в России. Его используют для обучения пилотированию, а также перехвату воздушных целей.

Напомним, истребитель Су-27УБ потерпел крушение 16 октября неподалеку города Бердичев в ходе военных учений Чистое небо - 2018.

По данным Генштаба, жертвами происшествия стали два пилота. В сообщении ведомства говорится, что погибли украинский и американский военные.

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