ЕС определился с санкциями за кибератаки

Европейский Союз планирует предупреждать и предотвращать кибератаки с помощью ограничительных мер.

Европейский Союз планирует ввести ограничительные меры в ответ на кибератаки. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита ЕС, сообщает в четверг, 18 октября, пресс-служба Европарламента.

"Следует продолжать работу над возможностями реагирования и предотвращения кибератак с помощью ограничительных мер со стороны ЕС. Для того, чтобы повысить устойчивость ЕС к кибератакам, обсуждения предложений по усилению кибербезопасности должны пройти при нынешнем составе Европарламента", - отмечается в документе.

Указано, что европейские страны намерены добиваться укрепления кибербезопасности для противодействия хакерским угрозам, защиты демократических ценностей, борьбы с радикальными движениями и терроризмом и сотрудничества между странами в вопросах безопасности.

"ЕС будет дальше укреплять механизмы сдерживания и противодействия гибридным, кибернетическим, химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам", - говорится в коммюнике.

Ранее в повестку дня предстоящего в Брюсселе саммита Европейского Союза был включен пункт о необходимости повысить кибербезопасность стран ЕС.

Перед этим Совет Евросоюза по иностранным делам на заседании в понедельник, 15 октября, в Люксембурге, утвердил новый режим ограничительных мер с целью борьбы против использования и распространения химического оружия.

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