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Трамп считает, что саудовский журналист мертв

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Американский лидер намерен разобраться с пропажей Джамаля Хашукджи и пообещал наказать причастных к ситуации.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи, скорее всего, мертв, сообщил телеканал CNN.

"По-моему, выглядит именно так, это очень грустно. Определенно так выглядит", - отметил американский лидер.

Он также пообещал, что администрация США доберется в этой ситуации "до самого дна" и пообещал в ближайшее время выпустить заявление по факту инцидента.
 
Президент США подчеркнул, что виновных в случившемся ждут "очень жесткие" последствия.
 
Напомним, об исчезновении Хашукджи стало известно 3 октября. Турецкие правоохранители полагают, что журналиста убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда он прибыл оформить документы, необходимые для вступления в брак. 
 
По данным СМИ, турецкие специалисты якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.
 
Саудовские власти отрицают данную информацию и утверждают, что журналист пропал после того, как покинул здание дипмиссии.

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Теги: США, журналист, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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