В РФ арестовали "вице-премьера Крыма"

Бывший депутат Верховной рады АР Крым Виталий Нахлупин будет находиться под стражей до 16 декабря.

Виталия Нахлупина. Об этом в четверг, 18 октября сообщило Басманный суд Москвы принял решение об аресте до 16 декабря так называемого "вице-премьера Крыма"Виталия Нахлупина. Об этом в четверг, 18 октября сообщило РБК

Отмечается, что Нахлупину инкриминируют систематическое получение взяток. По словам обвинителей, в процессе допросят множество свидетелей.

"Часть суммы взяток, получение которых ему вменяется, до настоящего времени не обнаружена. Мы предполагаем, что он может воспользоваться этими средствами, чтобы покинуть страну", - сообщил следователь.

При этом сумму взяток, вменяемую Нахлупину, и обстоятельства их получения следователь не назвал.

Сам обвиняемый в суде пытался объяснить свои действия сложной жизненной ситуацией, ссылаясь на больного ребенка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet