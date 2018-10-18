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В РФ арестовали "вице-премьера Крыма"

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Бывший депутат Верховной рады АР Крым Виталий Нахлупин будет находиться под стражей до 16 декабря.
Виталий Нахлупин
Виталий Нахлупин
twitter.com/VNakhlupin
 
Басманный суд Москвы принял решение об аресте до 16 декабря так называемого "вице-премьера Крыма" Виталия Нахлупина. Об этом в четверг, 18 октября сообщило РБК.
 
Отмечается, что Нахлупину инкриминируют систематическое получение взяток. По словам обвинителей, в процессе допросят множество свидетелей.
 
 "Часть суммы взяток, получение которых ему вменяется, до настоящего времени не обнаружена. Мы предполагаем, что он может воспользоваться этими средствами, чтобы покинуть страну", - сообщил следователь.
 
При этом сумму взяток, вменяемую Нахлупину, и обстоятельства их получения следователь не назвал.
 
Сам обвиняемый в суде пытался объяснить свои действия сложной жизненной ситуацией, ссылаясь на больного ребенка.
 
Напомним, Нахлупин был задержан в Москве 17 октября.

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Теги: Россия, Москва, Крым, взятка, арест
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Источник: korrespondent.net

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