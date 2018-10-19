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Госдеп: В ЕС не должны поддерживать Северный поток

Комментариев: 1
Для стран Европы неприемлемо поддерживать проекты, которые углубляют энергетическую зависимость от России, подчеркнул представитель Госдепартамента.
Госдеп: В ЕС не должны поддерживать Северный поток

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что поддержка европейскими странами Северного потока-2 неприемлема. Об этом он заявил в четверг, 16 октября, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают. Или обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты, которые угрожают Европе. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как Северный поток-2", - подчеркнул помощник госсекретаря.

 

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Теги: США, ЕС, Северный поток, госдепартамент США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Здобуляка    19.10.2018, 02:08
Оценка:  0
Здобуляка
Да,да,да!В ЕС обязательно прислушаются к этим звёздно-пллосатым бизнесменам,ой,"защитникам&q uot;мечтающим чтобы ЕС только от них зависел и ни от
кого более.)))))))
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