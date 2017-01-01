СМИ: В Турции ищут останки саудовского журналиста
Турецкая полиция ищет останки пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в лесах на окраинах Стамбула и на побережье Мраморного моря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в турецком правительстве.
Саудовская Аравия опровергает утверждения турецких официальных лиц о том, что Хашукджи был убит в здании посольства, а от его тела избавились.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что саудовский журналист, скорее всего, мертв.
Напомним, об исчезновении Хашукджи стало известно 3 октября. Турецкие правоохранители полагают, что журналиста убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда он прибыл оформить документы, необходимые для вступления в брак.
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