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США намерены поддерживать страны Запада - Госдеп

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Названы принципы новой американской политики в Центральной и Восточной Европе в свете растущего влияния со стороны России и Китая.
Gомощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл
Gомощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл
 
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл подчеркнул, что на протяжении долгого времени Запад не воспринимал конкуренцию за влияние в Восточной Европе. Об этом он заявил выступая на конференции в Атлантическом совете 17 октября, сообщает РБК.

По его словам, теперь перед США стоит задача по укреплению стран Европы, чтобы противостоять растущему влиянию соперников, прежде всего России и Китая.
 
И чтобы достигнуть этой цели, необходимо в первую очередь поддержать государства, которые "пытаются отстоять свою независимость" перед лицом угрозы суверенитету, такие, как Украина и Грузия.
 
Митчелл подчеркнул, что странам Центральной Европы угрожает "политическое и экономическое проникновение" во внутренние дела, что может расколоть НАТО.
 
В связи с этим дипломат озвучил принципы, на которых будет строиться стратегия США по отношению к Центральной и Восточной Европе.
 
Так, Вашингтон планирует добиваться "позитивного влияния" за рубежом посредством своего имиджа могущественной демократии, ожидая, что страны-союзники будут противостоять соперникам Штатов. 
 
"Западная Европа не может продолжать усиливать свою энергетическую зависимость от той самой России, от которой ее защищает Америка", - привел пример дипломат, указывая на неприемлемость поддержки Северного потока-2
 
Следующий принцип - уважение территориальной целостности и суверенитета союзников: Украины, Грузии "и даже Беларуси".
 
Вашингтон также ожидает, что государства будут уважать права своих соседей.
 
"Мы не признаём территориальную агрессию России против соседней Украины, и мы не приемлем хищнического давления Китая через займы Центральной и Восточной Европе", - подытожил Митчелл.
 
Ранее в НАТО заявили, что российское вторжение в Приднестровье, Грузию и Украину стало причиной усиления альянса на восточном и южном фланге.

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Теги: Россия, Украина, Европа, США, Китай, международные отношения, политика
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    19.10.2018, 04:04
Оценка:  0
Мыкола
Очередные печеньки? А может хватит нас похлопывать по плечу и начать инвестировать в экономику?
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