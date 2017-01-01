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Бывший военный, отправивший Трампу конверт с ядом, не признал вину

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Уильяма Клайда Аллена обвиняют в угрозе применения биологического оружия - токсина рицина.
Уильям Клайд Аллен
Уильям Клайд Аллен
twitter.com/KUTVTiffany

Бывший американский военный Уильям Клайд Аллен, отправивший письма с ядовитым веществом ряду высокопоставленных лиц США, не признал свою вину в ходе судебного заседания, передает телеканал KUTV.

Бывшего военного обвиняют в угрозе применения биологического оружия - токсина рицина. По данным телеканала, Аллену грозит пожизненное заключение.

Согласно судебным документам, мужчина отправил опасные конверты президенту США Дональду Трампу, главе Пентагона Джеймсу Мэттису, руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону, директору ФБР Кристоферу Рэю.

Обвиняемый рассказал следователям, что приобрел около ста касторовых семян в интернете. Как свидетельствуют документы суда, токсичное вещество рицин содержится в касторовых семенах.

Напомним, ФБР задержала Аллена в штате Юта. Последние его посты в Facebook были о христианстве и о том, как извлекать цианид из семян яблок.

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Теги: США, суд, письмо, военный, яд
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Источник: korrespondent.net

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