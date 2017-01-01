Япония и КНДР провели секретную встречу в Монголии

Токио планирует учредить в Пхеньяне специальное бюро для налаживания связей и контактов для решения проблемы удерживаемых японских граждан.

Между представителями разведывательных органов Японии и Северной Кореи в начале октября прошли секретные переговоры в Монголии. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что 6-8 октября в Улан-Баторе встретились Сигэру Китамура, отвечающий при правительстве Японии за дела разведки, и Ким Сон Хе из отдела Единого фронта Трудовой партии Кореи – органа, который занимается разведкой и сбором информации в Северной Корее.

Темой встречи стала проблема возвращения на родину японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами в 1970-80 гг и насильно удерживаемых в этой стране, а также вопросы возможного саммита лидеров Японии и Северной Кореи.

Предыдущая секретная встреча представителей разведорганов Японии и Северной Кореи прошла в июле во Вьетнаме. Активизацию контактов представителей спецслужб двух стран связывают со сложностью наведения мостов между министерствами иностранных дел при условии отсутствия дипломатических отношений между Токио и Пхеньяном.

Ранее премьер Японии Синдзо Абэ выразил готовность к личной встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном, чтобы решить проблему похищенных японцев.

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