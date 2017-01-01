Помпео не слушал запись пыток саудовского журналиста - Госдеп
Госдепартамент США опроверг сообщения СМИ о том, что госсекретарь Майк Помпео во время визита в Турцию прослушал аудиозаписи, сделанные во время расправы над саудовским журналистом Джамалем Хашукджи.
Ранее телеканал ABC сообщил со ссылкой на анонимного высокопоставленного турецкого чиновника, что в среду, 17 октября, во время визита в Анкару Помпео прослушал записи и получил их расшифровку.
Напомним, госсекретарь США совершил рабочий визит в Турцию, в ходе которого провел переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщал Корреспондент.net, об исчезновении Хашукджи стало известно 3 октября. Турецкие правоохранители полагают, что журналиста убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда он прибыл оформить документы, необходимые для вступления в брак.
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