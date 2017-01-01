Помпео не слушал запись пыток саудовского журналиста - Госдеп

Ранее СМИ распространили информацию, что во время визита в Анкару госсекретарь прослушал записи пыток Джамаля Хашукджи и получил их расшифровку.

Госдепартамент США опроверг сообщения СМИ о том, что госсекретарь Майк Помпео во время визита в Турцию прослушал аудиозаписи, сделанные во время расправы над саудовским журналистом Джамалем Хашукджи.

"Госсекретарь Помпео не слушал записи и не видел расшифровку, связанные с исчезновением Хашукджи", - заявила журналистам представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Ранее телеканал ABC сообщил со ссылкой на анонимного высокопоставленного турецкого чиновника, что в среду, 17 октября, во время визита в Анкару Помпео прослушал записи и получил их расшифровку.

Напомним, госсекретарь США совершил рабочий визит в Турцию, в ходе которого провел переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщал Корреспондент.net, об исчезновении Хашукджи стало известно 3 октября. Турецкие правоохранители полагают, что журналиста убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда он прибыл оформить документы, необходимые для вступления в брак.

Саудовские власти отрицают данную информацию и утверждают, что журналист пропал после того, как покинул здание дипмиссии.

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