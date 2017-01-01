NASA заявило о катастрофическом таянии арктических льдов

Рост температуры окружающей среды вызывает глобальную катастрофу.

Ученые NASA заявили о практически полном исчезновении многолетнего арктического ледяного покрова. В настоящее время его место занимает тонкий лед.

Об этом сообщается на сайте агентства, передает Корреспондент.

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В лаборатории реактивного движения NASA заявляют, что свыше 70 процентов арктического ледяного покрова теперь являются сезонным явлением. Это означает, что лед тает летом, и растет зимой. При этом сезонный лед гораздо более восприимчив к атмосферным условиям.

Что касается общей площади “старых“ ледяных льдов, то она сократилась до двух миллионов квадратных километров.

Рост температуры окружающей среды вызывает глобальную катастрофу и ведет к гибели арктической экосистемы. Это касается не только многих видов животных, но также и уникальных микроорганизмов.

Ученые заявили о катастрофическом таянии арктических лед... 0:00 / 01:12

Как сообщалось 22 августа, на севере Гренландии начал таять ледник, который ученые считали самым старым и устойчивым к перепадам температур.