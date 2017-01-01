В Германии предложили включить Украину в список безопасных стран

По мнению МВД ФРГ, в список безопасных стран происхождения можно включить еще 14 государств.

Германия планирует включить в список безопасных стран происхождения еще 14 государств. Об этом сообщило в пятницу, 19 октября, агентство dpa со ссылкой на копию ответа МВД ФРГ на официальный запрос депутата бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Линды Тойтеберг.

Отмечается, что мигрантов из так называемых безопасных стран происхождения легче высылать из Германии в случае отказа в предоставлении убежища, их ходатайства об убежище рассматривают в ускоренном порядке.

Правительство ФРГ планирует расширить список стран этой категории. В июле было решено внести в перечень Тунис, Алжир, Марокко и Грузии. Теперь его планируют пополнить такими странами, как Украина, Беларусь, Молдавия, Куба, Колумбия, Вьетнам, Танзания, Пакистан, Индия, Кения, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская республика и Чад.

Это объясняется тем, что доля положительных решений по ходатайствам об убежище от граждан из этих государств составляет в текущем году менее 5%. Согласно коалиционному соглашению, страны могут быть объявлены безопасными, если доля менее 5% сохраняется на протяжении ряда лет.

В то же время в МВД ФРГ подчеркнули, что окончательное решение зависит от выполнения еще целого ряда критериев, а также предписаний Евросоюза и заключения Федерального конституционного суда Германии.

Правительство ФРГ сначала должно провести детальный анализ ситуации в этих государствах и подтвердить, что в них отсутствует угроза пыток, бесчеловечного обращения или вооруженного конфликта.

Ранее сообщалось, что Германия выслала в Украину 11 соискателей убежища. Для депортации граждан Украины земельное правительство Баварии специально зафрахтовало самолет.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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