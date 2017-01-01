Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Военный вертолет упал на палубу авианосца США

Комментариев: 0
Инцидент случился в Филиппинском море. Есть пострадавшие, они находятся в стабильном состоянии.
Вертолет рухнул на палубу авианосца Рональд Рейган
Вертолет рухнул на палубу авианосца Рональд Рейган

Военный вертолет MH-60 Seahawk утром в пятницу, 19 октября, рухнул на палубу авианосца Рональд Рейган. Об этом пишет Stars and Stripes со ссылкой на ВМС США.

Инцидент произошел в Филиппинском море вскоре после взлета вертолета.

В официальном заявлении ВМС США говорится, что никто серьезно не пострадал. Несколько человек были доставлены другим вертолетом на берег для оказания медицинской помощи, их жизнь вне опасности. Полеты с палубы авианосца возобновлены.

Начато расследование по выяснению причин инцидента.

Ранее на учениях в Винницкой области разбился Су-27. Инцидент произошел во время учебно-боевого полета. Оба пилота погибли.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, авиация, вертолет, Филиппины, ВМС, авианосец, палуба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь