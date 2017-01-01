Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Азовском море нашли рухнувший Л-39 без экипажа - СМИ

Комментариев: 0
Поиски пилотов ведут сотни человек, подключилась авиация. Обследуется и морская, и береговая территория.
Пилотов Л-39 искали всю ночь
Пилотов Л-39 искали всю ночь
commons.wikimedia.org

В акватории Азовского моря обнаружен потерпевший накануне крушение учебный самолет Л-39. Поиски пилота и штурмана продолжаются. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

"Самолет обнаружен, он находится под водой. К поискам экипажа, который по предварительным данным успел эвакуироваться, привлечены около 200 человек. Обследуется и морская, и береговая территория", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь другой источник сказал, что к поискам подключилась авиация. "Поиски летчиков велись всю ночь, с рассветом к работе была привлечена авиация для облета зоны падения самолета", - сказал собеседник агентства.

Как известно, инцидент произошел около 17:00, когда самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Он потерпел крушение в районе населенного пункта Должанская и рухнул в море.

Напомним, на этой неделе в Винницкой области во время учений потерпел крушение Су-27УБ.

По данным Генштаба, жертвами происшествия стали два пилота - украинский и американский военные.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, Азовское море, пилот
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь