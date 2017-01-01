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В Германии в ходе полицейской спецоперации погибли два человека

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В городе Бад-Дюркхайм были слышны выстрелы. Над населенным пунктом кружат вертолеты правоохранителей.
Полицейские в Бад-Дюркхайме
Полицейские в Бад-Дюркхайме
Bild

В Германии два человека погибли и два получили ранения во время операции правоохранительных органов в районе города Бад-Дюркхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Об этом сообщает Bild в пятницу, 19 октября.

Была опасная ситуация и применялось огнестрельное оружие. На данный момент мы не можем сказать больше – сказала пресс-секретарь местной полиции Сандра Гиршт, отказавшись уточнить детали.

По информации издания, оба пострадавших – силовики, которые получили серьезные ранения.

Отмечается, что в Бад-Дюркхайме были слышны выстрелы. Над городом кружат вертолеты правоохранителей.

Накануне сообщалось, что в Германии предотвратили крупный теракт. Террористы ИГИЛ планировали совершить нападение на посетителей одного из музыкальных фестивалей в ФРГ.

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Теги: Германия, полиция, ФРГ, погибли, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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