В Германии в ходе полицейской спецоперации погибли два человека
В Германии два человека погибли и два получили ранения во время операции правоохранительных органов в районе города Бад-Дюркхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Об этом сообщает Bild в пятницу, 19 октября.
Была опасная ситуация и применялось огнестрельное оружие. На данный момент мы не можем сказать больше – сказала пресс-секретарь местной полиции Сандра Гиршт, отказавшись уточнить детали.
По информации издания, оба пострадавших – силовики, которые получили серьезные ранения.
Отмечается, что в Бад-Дюркхайме были слышны выстрелы. Над городом кружат вертолеты правоохранителей.
Накануне сообщалось, что в Германии предотвратили крупный теракт. Террористы ИГИЛ планировали совершить нападение на посетителей одного из музыкальных фестивалей в ФРГ.
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