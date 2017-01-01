В ЕС заявили, что соглашение по Brexit готово на 90%

Между Лондоном и Брюсселем до сих пор нет договоренности по сухопутной границе в Ирландии.

Соглашение об отношениях Евросоюза с Великобританией после Brexit готово на 90%, однако шансы, что его вообще не заключат, остаются. Об этом заявил переговорщик ЕС Мишель Барнье, сообщает Reuters в пятницу, 19 октября.

"90% документа согласовано с Великобританией… Я убежден, что соглашение необходимо, но пока не уверен, что мы его получим", - сказал Барнье.

Отмечается, что премьер-министр Британии Тереза Мэй и другие лидеры ЕС вновь выразили уверенность, что они смогут заключить соглашение по Brexit, однако до сих пор нет договоренности по сухопутной границе в Ирландии, и этот важный вопрос может сорвать весь процесс.

Накануне лидеры стран-членов ЕС отменили экстренный саммит по Brexit, который был запланирован на 17-18 ноября.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск призвал ЕС быть готовыми к выходу Великобритании из союза без достижения сделки.

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