Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меркель и Макрона заметили в баре Брюсселя

Комментариев: 0
В бар в центре города зашли канцлер Германии, президент Франции, премьеры Бельгии и Люксембурга.

Канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона заметили в баре в Брюсселе. Об этом говорится в сюжете ТСН от пятницы, 19 октября.

Отмечается, что после напряженных переговоров о Brexit в бар в центре города зашли канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а еще премьеры Бельгии и Люксембурга.

Они пили пиво и ели картофель фри.

Ранее Меркель рассказала, насколько готово соглашение между ЕС и Великобританией по Brexit.

Также сообщалось, что лидеры стран-членов Евросоюза отменили экстренный саммит по Brexit, который был запланирован на 17-18 ноября.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Бельгия, видео, Меркель, Брюссель, бар, Ангела Меркель, Brexit, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь