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РПЦ за границей разорвала отношения с Константинополем

Комментариев: 8
До окончания конфликта по Украине духовенство РПЦЗ не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви.
Еще одна церковь объявила о разрыве отношений с Вселенским патриархатом
Еще одна церковь объявила о разрыве отношений с Вселенским патриархатом
pravlife.org

Русская православная церковь за границей объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий в Украине. Об этом говорится в заявлении Архиерейского Синода РПЦЗ, опубликованном на ее сайте.

"В ситуации, когда самой природе канонического православия наносятся тяжелейшие оскорбления, Архиерейский Синод РПЦЗ не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объявить о своем согласии с решением Священного Синода Московского патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрыв с Константинополем будет продолжаться до тех пор, "пока эта древняя и некогда славная Церковь-Сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония".

Таким образом, говорится в решении, пока нынешняя ситуация будет оставаться неизменной, духовенство РПЦЗ не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в храмах РПЦЗ.

Также мирянам не дозволяется причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Кроме того, РПЦЗ не будет принимать участие в богословских церковных собраниях, которые возглавляют или сопредседателями которых являются архиереи и священники Константинополя.

Архиерейский Синод РПЦЗ призывает верующих усилить молитвы за церковный мир, а глав Православных церквей - "собраться вместе, чтобы достичь подлинного, канонического решения назревших вопросов".

Напомним, 15 октября РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

По мнению представителя Киевской Патриархии, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".

 

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Теги: Украина, церковь, РПЦ, Константинополь, вселенский патриарх
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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igl-1970    19.10.2018, 15:45
Оценка:  +1
igl-1970
гнать ершикомм от унитазаа попов рпц во всем мире обратно за поребрик и устроить налоговые проверки по всему миру за последние 100лет.
flacon9havi    19.10.2018, 15:05
Оценка:  -3
flacon9havi
Свині голодні, корови не доїні, собака не годований ... Пипець!
Операторська    19.10.2018, 15:00
Оценка:  -3
Операторська
а звідки і коли взялася РПЦ закордонна? невже раніше Константинопольської Церкви?
Shurat44    19.10.2018, 15:06
Оценка:  +3
Shurat44
РПЦЗ образовалась во времена гонения большевиков в 20-30х годах, много святых в США в РПЦЗ.
flacon9havi    19.10.2018, 15:09
Оценка:  -3
flacon9havi
А хто гоняв "большевікоff"? Двірники?
Синтомика    19.10.2018, 15:14
Оценка:  0
Синтомика
Она ещё при русском Алексии объединилась официально с РПЦ в России.1 млн прихожан православных в Америке у РПЦЗ
flacon9havi    19.10.2018, 15:52
Оценка:  0
flacon9havi
То путлєр бреше.
flacon9havi    19.10.2018, 14:51
Оценка:  -2
flacon9havi
Як же ж тепер курі нестися будуть?
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