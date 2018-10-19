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США временно сняли санкции с главы Роскосмоса Рогозина

Комментариев: 1
Американское космическое агентство NASA добилось временного вывода главы Роскосмоса из-под санкций Белого дома.
Рогозина пригласили в США
Рогозина пригласили в США
sputniknews-uz.com

Благодаря работе американского космического агентства NASA, Белый дом временно снимает санкции с главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, признался директор ведомства Джим Брайденстайн. 

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Более недели назад он посетил Москву и космодром Байконур, где впервые встретился с Рогозиным, а теперь приглашает его в США, чтобы обсудить много вопросов, передает Сегодня.

Рогозин в 2014 году оказался в списке российских чиновников, против которых США ввели “крымские санкции“. Фигурантам списка запрещен въезд в США.

“Чтобы генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин смог посетить США, мы провели работу по ряду направлений. И добились его временного вывода с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA, а также с некоторыми нашими подрядчиками“, - утверждает Брайденстайн.

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Кроме того, директор управления отметил, что с радостью выступал в Московском государственном университете 9 октября, и выразил желание, чтобы Рогозин выступил в американском Университете Райса.

Ранее, Дмитрий Рогозин заявил, что в российской космонавтике планируют использовать некоторые технические решения, разработанные американским бизнесменом и изобретателем Илоном Маском. 

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Теги: США, NASA, Роскосмос, Рагозин, санкции
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Комментариев (1)
fitt@r    19.10.2018, 15:47
Оценка:  0
fitt@r
то есть временно не беременный ?
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