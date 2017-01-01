В честь погибшего в АТО певца Слипака в Париже открыли мемориальную доску

Всемирно известный оперный певец Василий Слипак оставил свою успешную карьеру оперного певца и поехал защищать Родину.

Мемориальная доска украинскому оперному певцу, солисту Парижской оперы, Герою Украины Василию Слипаку появилась на фасаде здания Культурно-информационного центра посольства Украины во Франции.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр иностранный дел Украины Павел Климкин.

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“В этих стенах он (Василий Слипак - ред.) чувствовал себя как дома, эти стены неоднократно слышали уникальный бас-баритон, его заразительный смех, его рьяные призывы к обществу... Он был уникальной личностью, в которой соединились музыкальный талант и военный героизм. На оперной сцене - гениальный Мефистофель, на линии фронта - Миф, настоящий ангел-оборонитель“, - написал Климкин.

Мемориальная табличка появиласть на фасаде здания Культурно-информационного центра посольства facebook.com/pavloklimkin

Также министр пообещал, что в Киеве на Андреевском спуске непременно будет сквер имени Василия Слипака.

На Андреевском спуске в Киеве будет открыт сквер имени Василия Слипака facebook.com/pavloklimkin

Напомним, львовянин Василий Слипак в течение 19 лет работал во вранцузских оперных театрах. В последние годы жизни он был солистом в Парижской национальной опере.

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С июня 2015 года Василий Слипак находился в зоне АТО на Донбассе. Изначально оказывал волонтерскую помощь, затем присоединился к 7-му батальону ДУК Правый сектор. 29 июня погиб от пули снайпера вблизи поселка Луганское Бахмутского района Донецкой области.

30 июня 2016 года президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Слипака орденом За мужество I степени, а 20 февраля 2017 года присвоил ему звание Героя Украины (посмертно).

Напомним, в июле 2016 года во Львове простились с погибшим в АТО Василием Слипаком.

Погибший в зоне АТО всемирно известный оперный певец Василий Слипак оказался братом министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.