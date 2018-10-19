Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Константинополь не будет разрывать отношения с РПЦ

Комментариев: 6
Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в установленном порядке.
На службах Вселенского патриархата продолжают поминать РПЦ
На службах Вселенского патриархата продолжают поминать РПЦ
patriarchate.org

Константинополь продолжает состоять в общении с Русской православной церковью, несмотря на ее решение о разрыве евхаристического общения. Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 19 октября.

"Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - сказано в документе.

Отмечается, что все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах.

Экзархат Константинополя призывает всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться о единстве Церкви.

Напомним, 15 октября РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

По мнению представителя Киевской Патриархии, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".

Сегодня о разрыве общения с Константинополем объявила Русская православная церковь за границей.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, РПЦ, православная церковь, Константинополь, вселенский патриарх
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
weightless    19.10.2018, 17:08
Оценка:  -3
weightless
Гундяю надо было договариваться с Варфоломеем,
этими смешными детсадовскими выходками
он только укрепляет Варфоломея в его решении
Синтомика    19.10.2018, 16:50
Оценка:  0
Синтомика
Русская(не Российская) Православная Церковь по всему миру имеет 150 млн. прихожан.Ну,ну..
weightless    19.10.2018, 16:54
Оценка:  -2
weightless
Буддистов в мире вообще два миллиарда)
flacon9havi    19.10.2018, 17:01
Оценка:  -1
flacon9havi
Як Ви можете зрівнювати багатохромосомних з низькохромосомними?! Не богохульствуйтє!
flacon9havi    19.10.2018, 16:58
Оценка:  0
flacon9havi
То ви щось не те з'їли.
flacon9havi    19.10.2018, 17:03
Оценка:  0
flacon9havi
Це тільки тому, що там є туалети.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь