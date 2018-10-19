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США продолжат помогать Нацполиции Украины

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Украина заслуживает на то, чтобы иметь лучшие полицейские подразделения в лице патрульной полиции.
Заместитель госсекретаря США Кирстен Мэдисон
Заместитель госсекретаря США Кирстен Мэдисон
Samira Bouaou/The Epoch Times

США продолжат поддерживать Национальную полицию Украины. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Кирстен Мэдисон на выпускном слушателей Академии патрульной полиции в Киеве в пятницу, 19 октября.

"Украина заслуживает на то, чтобы иметь лучшие полицейские подразделения в лице патрульной полиции... От имени США и отдела по борьбе с наркотиками и правоохранительным вопросам верю, что эта Академия будет делать свой взнос в систематическое улучшение полицейской службы. Мы будем преданно продолжать поддерживать Национальную полицию, патрульную полицию и вашу Академию", - сказала она.

Мэдисон также отметила, что одной из целей является углублённое сотрудничество и дальнейшая реализация проектов, направленных на имплементацию реформы полиции.

Напомним, Мэдисон с 17 по 23 октября посетит Киев и Копенгаген для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией.

 

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Теги: США, полиция, помощь, Национальная полиция, патрульная полиция, новая полиция Украины, новая полиция
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Источник: Интерфакс-Украина

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Комментариев (1)
Синтомика    19.10.2018, 16:57
Оценка:  0
Синтомика
Вы менталитет не учитываете.Менты вымогали и крышевали,а сейчас и полицаи(
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