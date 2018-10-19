США продолжат помогать Нацполиции Украины

Украина заслуживает на то, чтобы иметь лучшие полицейские подразделения в лице патрульной полиции.

США продолжат поддерживать Национальную полицию Украины. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Кирстен Мэдисон на выпускном слушателей Академии патрульной полиции в Киеве в пятницу, 19 октября.

"Украина заслуживает на то, чтобы иметь лучшие полицейские подразделения в лице патрульной полиции... От имени США и отдела по борьбе с наркотиками и правоохранительным вопросам верю, что эта Академия будет делать свой взнос в систематическое улучшение полицейской службы. Мы будем преданно продолжать поддерживать Национальную полицию, патрульную полицию и вашу Академию", - сказала она.

Мэдисон также отметила, что одной из целей является углублённое сотрудничество и дальнейшая реализация проектов, направленных на имплементацию реформы полиции.

Напомним, Мэдисон с 17 по 23 октября посетит Киев и Копенгаген для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet