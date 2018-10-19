В Ленинградской области произошел крупный взрыв

Причины взрыва неизвестны.

В России в Гатчине Ленинградской области произошел крупный взрыв. Столб дыма виден за несколько километров. Предполагается, что взрыв произошел на заводе пиротехники Авангард. Об этом стало известно из российских СМИ, в частности, инцидент освещен Telegram-каналом Mash.

Очевидцы говорят, что взрыв произошел в магазине пиротехники, который работает рядом с заводом. Официальной информации пока нет.

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СМИ сообщают, что под завалами в результате взрыва могут находится 4 человека. Официальных данных пока нет. Канал Лентач пишет, что одного человека увезли в больницу.

Сообщается, что взрывами выбило окна в соседних домах.

Взрыв в Гатчине 0:00 / 00:05

Несколько подписчиков сообщества ДТП и ЧП Петербург заявили, что в предполагаемом месте взрыва находится завод Авангард по производству пиротехники, карнизов и кемпинговой мебели. Такдже очевидцы отметили, что взрыв был очень сильный: “земля под ногами затряслась“.

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По информации издания Невские новости, взрыв произошел на станции Гатчина-товарная-балтийская. Издание ссылается на источник в правоохранительных органах. Причины взрыва неизвестны.

Напомним, 9 октября в Черниговской области под Ичней взорвался склад боеприпасов. Местное население полностью эвакуировано.