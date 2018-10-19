При взрыве на заводе в России погибли два человека

Взрыв без дальнейшего возгорания произошел в производственном помещении завода Авангард.

Под завалами могут находиться несколько человек t.me/breakingmash

В результате взрыва на заводе пиротехники в Ленинградской области России погибли по меньшей мере два человека. Об этом в пятницу, 19 октября сообщает Интерфаксу, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

"Два человека погибли, двое госпитализированы, еще одного человека продолжают искать", - сказали в пресс-службе.

В то же время, телеграмм-канал Mash сообщает о четырех пострадавших и несколько под завалами.

Отмечается, что в производственном помещении завода Авангард произошел технологический взрыв без дальнейшего возгорания. В результате здание было частично разрушено, загорелись три припаркованных поблизости автомобиля, они уже потушены. Со слов очевидцев, в помещении было пять человек.

Напомним, 31 августа в России за день произошли взрывы на двух военных заводах. В результате взрыва на оборонном заводе им. Свердлова по производству взрывчатки и боеприпасов в Дзержинске Нижегородской области погибли три человека. Также трое рабочих погибли в результате взрыва на самарском предприятии ПАО Кузнецов, которое является крупнейшим предприятием авиационного и космического двигателестроения.

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