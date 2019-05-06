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Авианосец США впервые за 30 лет зашел в Арктику

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Гарри Трумэн подошел к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Trident Juncture 2018.
Авианосец ВМС США впервые за почти 30 лет вошел в Арктику
Авианосец ВМС США впервые за почти 30 лет вошел в Арктику
twitter.com/USNavy

Американский атомный авианосец Гарри Трумэн впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику. Об этом сообщается в Twitter ВМС США в пятницу, 19 октября.

Согласно данным американского ведомства, авианосец идет в северном направлении вдоль побережья Норвегии в сопровождении боевых кораблей восьмой авианосной ударной группы.

В последний раз американский авианосец заходил в Арктику в район Норвежского моря в сентябре 1991 года. Тогда авианосец Америка принимал участие в учениях North Star.

Сейчас Гарри Трумэн подошел к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец 2018). Они должны стать крупнейшими с момента окончания Холодной войны.

Ранее стало известно, что НАТО расширяет масштаб военных учений в Норвегии.

 

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Теги: США, НАТО, Арктика, учения, военные, авианосец, Учения НАТО, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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