Ассанж будет судиться с покрывающим его посольством Эквадора

Основатель WikiLeaks намерен подать в суд на посольство Эквадора в Лондоне, в котором он живет последние шесть лет.

Джулиан Ассанж решил подать в суд на посольство Эквадора в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж решил подать в суд на посольство Эквадора в Лондоне, в котором он живет последние шесть лет. Об этом сообщили представители организации, передает в пятницу, 19 октября, The Independent.

Мужчина намерен разбираться из-за нарушения его «основных прав и свобод».

Отмечено, что объявление было всего через несколько дней после того, как дипмиссия составила девьятистраничный документ, описывающий нормы поведения, которые 47-летний Ассанж должен соблюдать на ее территории.

В частности, от мужчины потребовали заботиться о его коте, соблюдать порядок в ванной и не вмешиваться во внутреннюю политику других государств.

При этом указывалось, что, если основатель WikiLeaks проигнорирует требования, его лишат убежища и передадут властям Великобритании. В обратном случае ему могут восстановить доступ к интернету.

Напомним, в начале 2018 года посольство намеревалось выгнать Ассанжа из-за его бытовых привычек и несоблюдения элементарной гигиены.

Основатель WikiLeaks в 2012 году нашел убежище в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании.

В мае 2017 года расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь за публикации секретной информации.

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