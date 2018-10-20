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Патриарх Кирилл выступил с обвинениями в адрес Вселенского патриархата

Комментариев: 3
Предстоятель Русской православной церкви Кирилл заявил, что Вселенский патриархат "впал в раскол".
Патриарх Кирилл обвинил Константинопольский патриархат в раскольничестве
Патриарх Кирилл обвинил Константинопольский патриархат в раскольничестве
Getty Images


Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат "впал в раскол, сняв анафемы с двух представителей неканонических церквей", передает в пятницу, 19 октября, РИА Новости.

По его словам, Константинопольский патриархат "отождествил себя с раскольниками".  "Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками. Неканонически, нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников. Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником", – заявил предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл также отметил, что решение Синода РПЦ поддерживает большинство верующих.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с Русской православной церковью (РПЦ).

Напомним, 15 октября РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

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Теги: РПЦ, православная церковь, патриарх Кирилл, Константинополь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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СветБобра    20.10.2018, 00:07
Оценка:  +2
СветБобра
Кумедний той сектант гундяєв.
Sirko_1111    20.10.2018, 00:43
Оценка:  -2
Sirko_1111
У него IQ 180 единиц, а у тебя 110. И ты ещё умничаешь. Прыгаешь здесь как белка с ветки на ветку и постишь ерунду в пользу власти.
ДонПердито    20.10.2018, 00:55
Оценка:  +1
ДонПердито
Та, ты шо, иксперд-домомхозяйка Гггггггг
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