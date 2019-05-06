Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Губернаторам США поступили ложные "запросы" от посла Украины

Комментариев: 0
В США от имени посла Украины Валерия Чалого кто-то разослал "запросы" губернаторам о проведении телефонных бесед с дипломатом или высшим руководством Украины.
Посол Украины в США Валерий Чалый
Посол Украины в США Валерий Чалый
president.gov.ua

Неизвестные направили запросы к губернаторам США о проведении телефонных бесед от имени посла Украины в Соединенных Штатах Валерия Чалого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США в Facebook вечером 19 октября.
 
"Посольство Украины в США выявило факты новых информационных атак против Украины. В частности, стало известно, что от имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили "запросы" к губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины", – сказано в сообщении.
 
В посольстве допускают, что материалы подобных ложных бесед могут появиться в информационном пространстве и быть использованы для провокаций или с целью нанесения вреда украинско-американским отношениям.
 
В посольстве призывают быть бдительными в отношении информации из второстепенных, непроверенных источников, и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства.

Напомним, ранее дипломаты США спели украинские народные песни. А британские дипломаты станцевали для украинцев.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, США, Губернатор, посольство, Чалый
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь