Суд США снял 10 обвинений с Манафорта

Прокуратура США согласилась снять десять обвинений в попытке мошенничества, решение по которым ранее не смогли принять присяжные.



В США прокуроры согласились с предложением судьи снять десять обвинений с бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, по которым присяжные не пришли к единому мнению, сообщает в пятницу, 19 октября,

В США прокуроры согласились с предложением судьи снять десять обвинений с бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, по которым присяжные не пришли к единому мнению, сообщает в пятницу, 19 октября, Reuters

В августе политтехнолога признали виновным по восьми пунктам, касающимся уклонения от налогов, манипуляций с банковскими счетами и отказа раскрыть счета в иностранных банках. В то же время по еще десяти пунктам, среди которых покушение на мошенничество, мнения присяжных разделились.



Прокуроры планировали дождаться, пока Манафорт закончит сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, но судья не стал ждать и начал работу над приговором, который намерен огласить 8 февраля.



"Я не слышал от властей сообщений о том, сколько может длиться сотрудничество с Манафортом. Я не готов ждать вечно", – заявил судья, отметив, что прокуратура может заново предъявить снятые обвинения.