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Названа дата встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР может пройти в начале 2019 года.
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа


Следующая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына может пройти в первые дни следующего года. Об этом сообщил Reuters источник в Белом доме.

"Встреча, вероятнее всего, пройдет примерно сразу после начала следующего года", – сказал собеседник агентства.

Ранее помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что новый саммит США-КНДР может состояться в ближайшие два месяца.

Напомним, в первый раз Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились 12 июня в Сингапуре. Лидеры приняли совместное заявление, согласно которому КНДР соглашается на полное ядерное разоружение полуострова, а США предоставляют гарантии безопасности.

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Теги: США, встреча, Трамп, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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