Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ узнали, где и когда могут встретиться Трамп и Путин

Комментариев: 0
Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в ноябре текущего года.
Встреча Путина с Трампом на саммите в Хельсинки
Встреча Путина с Трампом на саммите в Хельсинки


Президент США Дональд Трамп может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в этом году в Париже или на саммите G20, который состоится в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что речь идет о возможной встрече во Франции на мероприятиях, связанных со столетней годовщиной окончания Первой мировой войны. Кроме того, возможна встреча лидеров двух стран на саммите G20 в Буэнос-Айресе, который начнется 30 ноября.

Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп общались тет-а-тет более двух часов, а позже приняли участие в переговорах в расширенном составе. Позже стало известно, что американский лидер пригласил Путина приехать в США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Путин, встреча, Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь