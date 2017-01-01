Если нельзя, но очень хочется: пять запретов, которые нарушает королевская семья

Своду правил, регулирующему поведение британской королевской семьи на публике, уже несколько столетий. Раньше эти правила соблюдались неукоснительно, сегодня некоторые из них начали нарушать.

Многие установки в наше время уже неактуальны depositphotos.com

Своду правил, регулирующему поведение британской королевской семьи на публике, уже несколько столетий. Несмотря на то, что правила эти нигде формально не прописаны, необходимость следовать традициям побуждает августейших особ придерживаться их и поныне.

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Раньше эти правила соблюдались неукоснительно, однако сегодня к некоторым из них члены династии Виндзоров, следуя велениям времени, начали применять более гибкий подход.

Вот пять из этих правил, которые больше не считаются незыблемыми.

Членам королевской семьи нельзя раздавать автографы. Считается, что их подпись могут скопировать и потом подделать.

Также они не должны давать людям делать с ними совместные селфи. Во-первых, к королевским особам нельзя поворачиваться спиной, а на совместных селфи часто так и получается.

Во-вторых, совместное селфи предполагает подход к монаршей особе на довольно близкое расстояние, что создает риски с точки зрения безопасности.

Сегодня в королевской семье часто нарушают это правило.

Вообще-то людям нельзя прикасаться к монаршей особе, если та не протянула им руку первой.

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Нынешнее поколение Виндзоров полностью пренебрегает этим правилом. Считается, что принцы Гарри и Уильям переняли манеру матери, принцессы Дианы, которая часто обнимала людей на публике.

Герцога и герцогиню Сассекских, Гарри и Меган, часто видели держащимися за руки на королевских раутах. Впрочем, Гарри и Меган сегодня составляют исключение: даже его брат, принц Уильям и его жена Кейт очень редко нарушают этот запрет.

В прошлом любое путешествие, особенно дальнее, несло с собой всевозможные риски и могло закончиться трагедией, поэтому правило, запрещавшее членам королевской семьи путешествовать вместе, соблюдалось очень строго.

Таким образом, в случае, если с путешествующей августейшей персоной происходило что-то нехорошее, под рукой всегда был другой член семьи, остававшийся в безопасности.

Однако Уильям и Кейт решили нарушить традицию и сегодня часто путешествуют с детьми.

Мужчины в королевской семье как правило не носят кольцо после брака.

Дед, отец и брат принца Гарри, блюли традицию и воздерживались от ношения обручальных колец.

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Гарри и Меган, которых многие считают более “современными“ членами монаршей семьи, носят кольца. Обмен кольцами был прописан в сценарии их бракосочетания.

По традиции, члены королевской семьи не женятся и не выходят замуж за людей, которые прежде уже состояли в браке.

Однако в последних поколениях монаршей семьи это правило нарушили уже дважды.

Отец Гарри и бывший муж принцессы Дианы принц Чарльз женился на герцогине Корнуолльской Камилле после того, как Диана погибла, а Камилла развелась с первым мужем.

Меган тоже состояла в браке до того как встретилась с Гарри, но этот семейный союз, тоже не сложился.

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